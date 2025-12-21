HABER

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu

Osmaniye’de asri mezarlık içerisinde park halindeki bir otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu 1

İKİ GENÇ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osmaniye de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu 2

Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Osmaniye de mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

