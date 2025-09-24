HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep AB Bilgi Merkezinden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde kurulan ve ülkemizdeki ilk Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi olarak 1996 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Gaziantep AB Bilgi Merkezi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Erikçe Macera Parkı’nda Gaziantepli gençleri eğlenceli bir etkinlikte bir araya getirdi.

Gaziantep AB Bilgi Merkezinden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Avrupa Komisyonu tarafından her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl "Herkes için Hareketlilik" temasıyla düzenlendi. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte gençler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de hareketliliğin çevre, sağlık ve toplumsal yaşam açısından ne denli önemli olduğunu deneyimleme fırsatı buldu.
Etkinliğin açılış konuşmasında merkezin faaliyetleri hakkında bilgi veren Gaziantep AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Tuğçe Ayçil, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın amacını ve bu yılki temanın önemini vurgulayarak bireysel hareketliliğin aktif yaşam kültürü oluşturmadaki rolüne ve çevre dostu ulaşım alternatiflerinin teşvik edilmesinin sağlayacağı katkılara değindi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Daire Başkanlığı Erikçe Macera Parkı Kamp Müdürü İshak Akdağ ise Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik için Gaziantep AB Bilgi Merkezi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve gün boyu süren etkinlikte gençlerin, doğa içerisinde gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdiğini söyledi.

Gaziantep AB Bilgi Merkezinden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği 1

Gaziantep AB Bilgi Merkezinden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği 2

Gaziantep AB Bilgi Merkezinden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği 3

Gaziantep AB Bilgi Merkezinden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB: Hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildiMSB: Hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildi
Madde bağımlılarının kullandığı bina kapatıldıMadde bağımlılarının kullandığı bina kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.