Gaziantep AB Bilgi Merkezinden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Avrupa Komisyonu tarafından her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl "Herkes için Hareketlilik" temasıyla düzenlendi. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte gençler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de hareketliliğin çevre, sağlık ve toplumsal yaşam açısından ne denli önemli olduğunu deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılış konuşmasında merkezin faaliyetleri hakkında bilgi veren Gaziantep AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Tuğçe Ayçil, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın amacını ve bu yılki temanın önemini vurgulayarak bireysel hareketliliğin aktif yaşam kültürü oluşturmadaki rolüne ve çevre dostu ulaşım alternatiflerinin teşvik edilmesinin sağlayacağı katkılara değindi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Daire Başkanlığı Erikçe Macera Parkı Kamp Müdürü İshak Akdağ ise Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik için Gaziantep AB Bilgi Merkezi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve gün boyu süren etkinlikte gençlerin, doğa içerisinde gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdiğini söyledi.

