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Gaziantep Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 36 dereceye ulaşacakken, gece 21-22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %15-20 seviyelerinde kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bol su içme ve güneşten kaçınma önerileri sunuluyor. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve hafif giysilerin tercih edilmesi sağlığın korunması açısından önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Gaziantep'te, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 21 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %15 - %20 düzeylerinde kalacak. Yağış olasılığı bulunmuyor. Rüzgarın hızı 5 - 7 kilometre/saat arasında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Gün boyunca bol su içmek gerekecek. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeniz faydalı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka takmak da cilt sağlığını korur.

Geçmişteki günlerde olduğu gibi, önümüzdeki günlerde de Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 3 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklık 36 derece tahmin ediliyor. 4 Temmuz Cumartesi günü de 36 derece bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 35 derece civarında olacak. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde benzer önlemler almanız önemli.

Hava durumu sıcak ve güneşli olacağı için, gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumalısınız. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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