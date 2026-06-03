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Gaziantep Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 3 Haziran 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 30 derece olurken, gece 17-18 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif rüzgar ve düşük nem, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artarak 32 ve 33 derecelere ulaşacak. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları öneriliyor. Koruyucu kremler ve bol sıvı tüketimi sağlığı korumada etkili olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Gaziantep'te, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. Gece ise 17-18 derece arasında düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını olumlu etkileyecek.

Gaziantep'teki hava durumu, açık ve güneşli bir gün sunuyor. Sıcaklıkların 30 derece olması bekleniyor. Hafif rüzgar ve düşük nem, havayı daha konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Cuma günü sıcaklık 33 dereceyi bulacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkat etmesi gerek. Güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka gibi aksesuarlar da koruyucu işlev görecektir. Bol su içmek ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut sağlığını korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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