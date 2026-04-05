Gaziantep Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün Gaziantep'te hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gökyüzü genellikle açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 10 derece arasında seyredecek. Hava akşamda açık olacak. Rüzgarlar batı yönünden hafif esintilerle esecek. Nem oranı ise %60 - %70 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Nisan Pazartesi, hava sıcaklığı 19 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 7 Nisan Salı günü, hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 8 Nisan Çarşamba günü, sıcaklık yine 18 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar meydana gelebilir.

