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Gaziantep Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 7 Haziran 2026 itibarıyla sıcak ve güneşli bir gün geçiriyor. Gündüz sıcaklığı 34 dereceye yükselirken, geceleri 20 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran'da 35 derece, 9 Haziran'da 35 derece olarak hissedilecek. Hava koşulları nedeniyle dışarıda vakit geçirenlerin, güneşten korunmak için temkinli olmaları ve bol su içmeleri öneriliyor.

Gaziantep Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 15-21 kilometre bekleniyor. Nem oranı %52 civarında olacak. Bu sıcak hava koşulları, Gaziantep'teki hava durumunu etkiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 35 derece olacak. 9 Haziran Salı günü de sıcaklık 35 derece civarında kalacak. 10 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 34 dereceye düşecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde temkinli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda durmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmek güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanılabilir. Bu önlemler, Gaziantep'te sağlıklı ve konforlu bir deneyim sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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