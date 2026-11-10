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Gaziantep Hava Durumu! 10 Kasım Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep, 10 Kasım 2026 tarihinde değişken hava koşulları ile karşılaşacak. Şehir genelinde bulutlu bir atmosfer hakimken, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle sabah serin, öğle saatlerinde ise ılık bir hava etkisi bekleniyor. Gün içinde hafif rüzgar, dışarıda ferahlama sağlayacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşecek. Önümüzdeki günlerde ise daha serin ve bulutlu hava durumu devam edecek.

Gaziantep Hava Durumu! 10 Kasım Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Gaziantep hava durumu, 10 Kasım 2026 tarihinde değişken bir atmosfer sunacak. Şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Termometreler, 19 ile 22 derece arasında sıcaklık gösterecek. Özellikle sabah saatlerinde serin bir hava hissedilecek. Gün ortasına yaklaşırken, ılık bir hava etkisi görülecek. Öğle saatlerinde hafif bir rüzgar esmesi, dışarıda vakit geçirenlere ferahlama sağlayacak.

Öğleden sonra, bulutların dağılması bekleniyor. Güneşin yüzünü göstermesi mümkün. Bu durum, "güneşli bir gün" olarak yorumlanacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Serin bir gece geçireceğimiz anlamına geliyor. Dışarıda vakit geçireceklerin ceket veya hafif bir hırka almasını öneririm.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 11 Kasım Çarşamba günü, Gaziantep'te hava daha serin olacak. Sıcaklıklar 17 ile 21 derece arasında değişecek. Bulutlu günler geçirmeye devam edeceğiz. Arada sırada hafif yağışlar görülebilir. Dışarıda seyahat planlayanların dikkatli olması önemli. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin dikkatli olması gerekli.

Tüm bu hava koşullarına hazırlıklı olmakta fayda var. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli. Gereken giysileri almak, günün konforlu geçmesini sağlar. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek avantajlıdır. Hem serin havadan etkilenmemek hem de güneşli saatlerde rahat etmek için bu yöntem faydalıdır.

Gaziantep'te 10 Kasım 2026'nın hava durumu, yumuşak geçişlerle dolu bir gün olarak tanımlanabilir. Önümüzdeki günler için, hava durumunu dikkate almak önemli. Böylece sağlık ve günlük yaşamda daha akıcı bir tempo elde edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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