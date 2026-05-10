Gaziantep Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 10 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarlarında. Hava genellikle açık. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düşüyor. Bu saatlerde serin bir hava hissediliyor. Rüzgar hızı 8 km/saat. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Nem oranı %50 civarında. Bu havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'teki hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 28°C dolaylarında olacak. Hava açık kalacak. Salı günü sıcaklık 29°C'ye yükselecek. O gün hava sıcak ve güneşli olacak. Çarşamba günü sıcaklık yine 29°C civarında kalacak. Hava genellikle güneşli olacak. Bu sıcak günlerde bol su içmek faydalı olacaktır.

Bu günlerde güneş ışınlarının dik geldiği saatler var. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Koruyucu giysiler giymek cilt sağlığınız için faydalı. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak da cildinizi korur. Gaziantep'te hava durumu keyifli. Sağlığınızı da bu şekilde koruyabilirsiniz.