Gaziantep Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 11 Aralık 2025 tarihi için hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olarak öngörülüyor. Gün içinde sıcaklık 7 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 ile 7 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek bulunuyor, bu da soğuk algınlığı riski taşıyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerdeki hava değişimlerini de dikkate alarak planlarınızı yapmalısınız.

Doğukan Akbayır

Gaziantep'te 11 Aralık 2025 Perşembe günü, hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 ile 7 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %87 ile %90 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, Gaziantep'te hafif yağmurlu ve bulutlu bir gün olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek. Hassas bünyeler için soğuk algınlığı riski bulunuyor. Bu nedenle, tedbir almakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Aralık Cuma hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 13 Aralık Cumartesi daha sıcak ve güneşli geçecek. 14 Aralık Pazar ise kapalı ve bulutlu olacak. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Sonuç olarak, Gaziantep'te 11 Aralık 2025'te bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Soğuk algınlığı riskine karşı hazırlıklı olmanız önerilir. Önümüzdeki günlerdeki hava değişikliklerini göz önünde bulundurarak plan yapmalısınız.

