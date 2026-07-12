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Gaziantep Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 38 - 40 derece arasında seyrederken, gece ise 24 - 25 dereceye düşecek. Düşük nem oranı %18 - %20 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. Sıcak havada dışarıda zaman geçirenlerin bol su içmesi ve hafif giysiler giymesi öneriliyor. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önemli.

Gaziantep Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Gaziantep'te 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 38 - 40 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 24 - 25 derece arasında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Yaklaşık %18 - %20 seviyelerinde ölçülecek. Rüzgar hızı 5 - 8 km/s arasında değişecek. Bu koşullar, sıcak ve kuru bir hava durumu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'teki hava durumu değişmeyecek. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 37 - 38 derece arasında olacak. 14 Temmuz Salı günü ise bu 37 - 39 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları 22 - 24 derece arasında seyredecek. Nem oranı yine düşük kalmaya devam edecek. Rüzgar hızları da 5 - 8 km/s aralığında ölçülecek. Bu durum, sıcak ve kuru hava koşullarının süreceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda zaman geçireceklerin dikkatli olması önemli. Bol su tüketmek faydalı olacak. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalı. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerekir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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