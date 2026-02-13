HABER

Gaziantep Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 13 Şubat Cuma günü hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sıcaklık 11-13 derece arasında değişecekken, hissedilen sıcaklık 8-10 derece olacak. %100 yağış ihtimaliyle orta şiddetli yağmur bekleniyor. Doğudan esecek rüzgar, saatte 12-16 kilometre hız yapacak. Bu koşullarda yürüme ve araç kullanma sırasında kayma riski artabilir. Uygun kıyafet ve ayakkabı giymek önemli olacak.

Simay Özmen

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Gaziantep'te hava durumu yağışlı ve serin. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 13 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 8 ile 10 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali %100 seviyelerinde. Gün boyunca orta şiddetli yağmur bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Rüzgar hızı saatte 12 ile 16 kilometre arasında öngörülüyor. Nem oranı %89 ile %91 arasında olacak.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde yürürken veya araç kullanırken önlem almalısınız. Zeminler kayganlaşacak, bu da kayma riskini artırıyor. Uygun ayakkabılar giymelisiniz. Ayrıca, adımlarınızda dikkatli olmalısınız. Yağmur nedeniyle görüş mesafesi azalacak. Trafikte daha dikkatli olmalısınız. Hız limitlerine uymalısınız.

Önümüzdeki günlerde, 14 Şubat Cumartesi günü, Gaziantep'te hava durumu daha da yağışlı olacak. Sıcaklık 7 ile 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 6 derece civarında olacak. Yağış ihtimali yine %100. Orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden esiyor. Rüzgar hızı saatte 9 kilometre olacak.

15 Şubat Pazar günü hava daha açık olacak. Sıcaklık 6 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklığın 11 derece civarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali %0. Güneşli bir gün öngörülüyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye kullanmalısınız. Su geçirmez giysiler giyerek ıslanmaktan korunmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Üşümemek için dikkatli olmalısınız. Gerekirse sıcak içecekler tüketerek vücut ısınızı dengelemelisiniz.

