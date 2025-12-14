HABER

Gaziantep Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep’te 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 15 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hafif rüzgar ve düşük nem oranı, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak. 15 Aralık itibarıyla sıcaklıklar serinleyecek. Planlarınızı hava durumuna göre yaparak keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

Doğukan Akbayır

14 Aralık 2025 Pazar günü, Gaziantep’te hava durumu keyifli olacak. Hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 2 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 3 derece olacak. 16 Aralık Salı günü hava ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece olacak. Gece sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 14 derece olacak. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamalısınız. Yanınızda ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Hava durumunu takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirme şansını elde edebilirsiniz.

