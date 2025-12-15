Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kazanan ceket' soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'nda gençlerle bir araya geldi. AK Parti Gençlik Kollarının düzenlediği programda üniversiteli gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN: "MAĞARALAR BOŞALDI. SİLAHLAR YAKILDI"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mağaralar boşaldı. silahlar yakıldı, yakılıyor ve şu an itibariyle de hamdolsun Güneydoğu'ya, doğuya artık bir sulhü sükun gelmiş vaziyette." ifadelerini kullandı.

AHMET KAYA'NI ŞARKISINI SÖYLEDİ

Ahmet Kaya'nın 'Şiire - Gazele" şarkısına gençlerle birlikte eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "Kazanan ceket" sorusu ise dikkat çekti.

"KAZANAN CEKET" SORULDU

Gençler Erdoğan'a giyim tarzını, kıyafet tercihlerinde eşi Emin Erdoğan'dan destek alıp almadıklarını da sordu.

"Eşimin de bunlarda katkısı oluyor. Gravatımdan gömleğime kadar kendisiyle de istişaremi yaparak adımlarımı atıyorum. E bugüne kadar da pek yanılmadık. İyi gidiyor."

Cumhurbaşkanının ekose desenli ceketleri de zaman zaman gündem oluyor. Hatta seçim dönemlerinde sosyal medyada winner, kazanan ceket esprileri yapılıyordu.