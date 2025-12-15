HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kazanan ceket' soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi

AK Parti Gençlik Kollarının düzenlediği programda üniversiteli gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Kaya'nın 'Şiire - Gazele" şarkısına gençlerle birlikte eşlik ederken; gelen "Kazanan ceket" sorusu ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kazanan ceket' soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'nda gençlerle bir araya geldi. AK Parti Gençlik Kollarının düzenlediği programda üniversiteli gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan a Kazanan ceket soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi 1

ERDOĞAN: "MAĞARALAR BOŞALDI. SİLAHLAR YAKILDI"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mağaralar boşaldı. silahlar yakıldı, yakılıyor ve şu an itibariyle de hamdolsun Güneydoğu'ya, doğuya artık bir sulhü sükun gelmiş vaziyette." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan a Kazanan ceket soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi 2

AHMET KAYA'NI ŞARKISINI SÖYLEDİ

Ahmet Kaya'nın 'Şiire - Gazele" şarkısına gençlerle birlikte eşlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "Kazanan ceket" sorusu ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan a Kazanan ceket soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi 3

"KAZANAN CEKET" SORULDU

Gençler Erdoğan'a giyim tarzını, kıyafet tercihlerinde eşi Emin Erdoğan'dan destek alıp almadıklarını da sordu.

"Eşimin de bunlarda katkısı oluyor. Gravatımdan gömleğime kadar kendisiyle de istişaremi yaparak adımlarımı atıyorum. E bugüne kadar da pek yanılmadık. İyi gidiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan a Kazanan ceket soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi 4

Cumhurbaşkanının ekose desenli ceketleri de zaman zaman gündem oluyor. Hatta seçim dönemlerinde sosyal medyada winner, kazanan ceket esprileri yapılıyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu: 54 tutukluJandarmadan ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu: 54 tutuklu
Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklamaAvustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kaya Recep Tayyip Erdoğan üniversite
En Çok Okunan Haberler
Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Arnavutköy’de İBB’nin döküm sahasına çevirdiği Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.