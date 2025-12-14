Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Parlamentoda çalışmalar sürüyor"

Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'nda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte konuşma yaptı. Milli değerler konusunda 2013 yılındaki G20 Zirvesi'nde yer işareti olarak koyulan Türk bayrağını yerden alarak cebine koyduğu anı anlatan Erdoğan, "İşte bu milli şuurdu. Siz gençlerimiz de Türk bayrağını asla yerde bırakmayacaksınız" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN SİZ GENÇ KARDEŞLERİMİZDEN SADECE CESARET DEĞİL İLHAM DA ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Gençlerin kalbinde yer edinmeye, gençlerle yoldaşlık etmeye ve onlarla sohbet etmeye siyaset yolculuğunda hep önem veriyoruz. Hayalini kurduğumuz Türkiye için siz genç kardeşlerimizden sadece cesaret değil ilham da aldık.

Başta gençlerimiz olmak üzere 86 milyonun esenliği için daha çok çalıştık daha çok koşturduk. Gençlik buluşmamızın böylesini geniş katılımla başlamasından mutluluk duyuyorum.

"27 YIL SONRA AYNI MEKANDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI OLARAK BURADAYIM"

Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz bu binanın hem şahsım adına hem Türkiye Cumhuriyeti tarihi adına kıymeti büyüktür.

Mekteb-i Tıbbiyeyi Şahane olarak kurulan bu bina aynı zamanda gazeteci merhum Mehmet Ali Brand'ın 32. Gün programını sunduğu binaydı.

İBB Başkanıydım. 1998 yılında bu salonda rahmetli Brand'ın konuğu olmuş üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlamıştı. 27 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak aynı mekanda üniversite gençliğiyle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

"BİZ HER ZAMAN GENÇLERLE OMUZ OMUZA YÜRÜDÜK"

Böylesine tarihi bir mekanda bu anlamlı buluşmaya vesile olan gençlik kollarımızı kutluyorum, sağolsunlar varolsunlar.

Biz genç dimağların enerjisini siyasete katarak yola çıkmış bir iktidarız. 23 yıllık iktidarımızda hep gençlerle omuz omuza yürüdürk. Gençlerin önünü açarak yürüdük. Bugün de gençlerin en çok teveccüh gösterdiği ve gençlere en çok teveccüh gösteren siyasi hareket biziz.

Şuurlu, nitelikli bir gençlik aradık ve bulduk. Onca imkansızlıklara rğamen surda gedik açtık ve o gediği büyüterek zaferi kucaklayacak olan sizlersiniz. Bunan inanıyorum. 21. yüzyılı Türkiye asrına çevirecek ve küresel liderliğini kabul ettireceğimiz bir Türkiye'ye sizlerle kavuşacağımıza inanıyorum.

Siz gençlerin enerjisine, yeteneklerine, dinamimizmine ihtiyacımız var.

"SAKIN ONLARA ALDANMAYIN"

Türkiye tarihinde bazı kesimler hep gençler elimizde diye baktı. Alevi Sünni diye gençleri kışkıtrıp alev topuna dönüştürdüler. Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle kullandılar, halkın parasını çalan suç örgütlerinin savucunuluğunda kullandılar. Gençlerimizden bu istismarcılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Sakın onlara aldanmayın. Kendiniz için, anne babanız için, bu ülkenin aydınlığı için gençler lütfen bunlara fırsat vermeyin. Ülkenin geleceğine sahip çıkın.

Allah'ın izniyle daha önümüzde birlikte yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Nice zaferlere imza atacağız. Bu güzel ideal için her birinize güveniyorum. Hayat adına belirlediğiniz hedeflerde başarılar diliyorum. Gençlik buluşmalarının hayırlara vesile olmasını umuyorum.

"YERDEKİ TÜRK BAYRAĞINI ALDIM CEBİME KOYDUM, BU MİLLİ ŞUURDUR"

Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Şimdi uluslararası toplantılarda bütün liderleri görüyoruz; hepsini tanıdık, bildik. Bir gün baktım, orada bayrağımız yerde duruyor. Hemen yerden kaldırdım, aldım ve cebime koydum.

Bu millî ruhtur, bu milliliktir, bu yerliliktir. Yerlere her milletin bayrağını koymuşlar ama kimsenin umurunda değil. Ama benim umurumda.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Biliyorsunuz yıllarca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi hep terörle yoğruldu. Ve bu terör öyle sirayet etti ki üniversitelerin içerisine kadar girdi, gençlerimiz sağlıklı şekilde okuma fırsatı bulamadı. Bölge halkına bakıldığında terör ve kan dolayısıyla birçok insamızı burada kaybettik. Ve dedik ki biz bu işi aşmalıyız. Oturduk askerimizle polisimizle düşündük, terörsüz Türkiye'yi nasıl inşa edebiliriz diye.

Bütün istihbarat teşkilatımız, hükümetimiz, kabinemiz hiç hafife almadan süratle Terörsüz Türkiye'nin adımını atalım dedik ve attık. Bu bölgelerde belki birkaç mağara kaldı, bunların dışında her yeri terörden temizledik ve bu temizlik harekatı devam ediyor. Parlemondaki arkadaşlar bu süreçle ilgili görevlerini üstlendiler ve devam ediyor. Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı ve yakılıyor. Şu an itibariyle Doğu ve Güneydoğu'ya bir sükun gelmiş halde. Güvenimiz var. Artık yaylalara dağlara herkes rahatlıkla çıkıyor.

AKINCI, KIZILELMA VE SAVUNMA SANAYİ

Gerke Akıncı ve gerek Kızılelma, kendi füzesini ateşkleyerek hedefi vurma noktasına geldiler. Türkiye için bu çok büyük bir adım. Kendi füzemizle havada atışları yapma suretiyle, bununla netice alma konumuna geldik. Bunun için de tabi Baykar grubuna şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.

Demek ki bu millet istediği zaman yapar. Ama bizim çok daha önemli işlerimiz de var. Gerek silahlı kuvvetlerimiz gerek özel sektörde birçok adım atıyor yatırım yapıyoruz. En büyük güç kimdir neresidir dersek, işte burasıdır. Bunu birlikte yapacağız. Sizin gözlerinizde o inancı güveni görüyorum.

BM Genel Kurulu'nda Filistin'le ilgili konuşmamı yaparken İsrailli delegeler vardı, onların gözünün içine baka baka yaptım konuşmamı.

Korklarla savaşa gidilmez. BM'de yaptığımız konuşmalar Gazze'yi daha çok dayanma gücüne eriştirdi.