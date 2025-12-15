Mehmet Akif Ersoy'un babası ilk kez konuştu! 'Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

"GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy ilk kez mesaj gönderdi. 'Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak' sözleriyle Ersoy'a desteğini belirten baba Nadir Ersoy video mesajında şu ifadelerde bulundu:

"Haftalarca Üsküdar Meydanı’nda Filistin için eylemlere katıldım.

Benim oğlum, girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak.

Onun masumiyetine inanıyorum, ancak hiçbir şey bizim gündemimizi değiştirmemeli.

İslam’a ve Filistin davasına kurban olalım.

Bin Mehmet Akif, alemlerin Rabbi olan Allah’a, Filistin’in zaferine, Hizbullah’ın zaferine, İslamın zaferine kurban olsun."