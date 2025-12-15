HABER

Mehmet Akif Ersoy'un babası ilk kez konuştu! 'Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak'

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni iken uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy ilk kez konuştu. Ersoy, oğlu Mehmet Akif Ersoy hakkında 'Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak' açıklamasında bulundu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Akif Ersoy un babası ilk kez konuştu! Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak 1

"GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy ilk kez mesaj gönderdi. 'Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak' sözleriyle Ersoy'a desteğini belirten baba Nadir Ersoy video mesajında şu ifadelerde bulundu:

Mehmet Akif Ersoy un babası ilk kez konuştu! Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak 2

"Haftalarca Üsküdar Meydanı’nda Filistin için eylemlere katıldım.

Benim oğlum, girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak.

Onun masumiyetine inanıyorum, ancak hiçbir şey bizim gündemimizi değiştirmemeli.

İslam’a ve Filistin davasına kurban olalım.

Bin Mehmet Akif, alemlerin Rabbi olan Allah’a, Filistin’in zaferine, Hizbullah’ın zaferine, İslamın zaferine kurban olsun."

