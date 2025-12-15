Epic Games Store'un yılbaşı ücretsiz oyunları sızdı: İşte listesi

Aralık 2025'te Epic Games Store'un dağıtacağı ücretsiz oyunlarla ilgili son derece dikkat çekici bir sızıntı patlak verdi. Sızıntı listesinde Epic Games Store'dan halihazırda ücretsiz olarak dağıtılan Hogwarts Legacy de yer alıyor.

RED DEAD REDEMPTION 2 SÜRPRİZİ

Sızıntının en dikkat çeken kısmı, 31 Aralık 2025'te Red Dead Redemption 2 ve Detroit: Become Human'ın ücretsiz olacağının söylenmesi. Ancak bu durum biraz şüphe uyandırıyor. Yine de geçmişte Grand Theft Auto 5 dağıtımının bile gerçekleştiği ve bu sefer Hogwarts Legacy'nin de ücretsiz olduğu düşünülürse, bu iddianın gerçek olması da bir o kadar muhtemel.

İŞTE İDDİAYA GÖRE ARALIK 2025'TE EPİC GAMES'E GELECEK ÜCRETSİZ OYUNLARIN TAM LİSTESİ

Sızdırılan oyun listesi, mevcut fiyatlandırmaları dikkate alındığında yaklaşık 300 dolar değerinde oyun içeriyor. Eğer indirimli fiyatlar dikkate alınmazsa, bu değer yaklaşık 500 dolara kadar çıkıyor.

İşte sızdırılan listeye göre Epic Games'in yılbaşı öncesi ücretsiz yapması beklenen oyunlar:

Hogwarts Legacy (11 Aralık)

Jurassic World: Evolution 2 (18 Aralık)

Desperados 3 (19 Aralık)

Total War: Warhammer (20 Aralık)

Tropico 5 (21 Aralık)

Chicken Police – Paint it Red! (22 Aralık)

Loop Hero (23 Aralık)

Lego Batman (24 Aralık)

Commander Keane (25 Aralık)

Farming Simulator 2022 (26 Aralık)

Slime Rancher 2 (27 Aralık)

Terraria (28 Aralık)

Detroit: Become Human (29 Aralık)

Mortal Kombat 11 (30 Aralık)

Red Dead Redemption 2 (31 Aralık)

Oyunların çoğu, üzerinden epey zaman geçtiği için Epic Games'te ücretsiz verilmek adına makul görünüyor. Genellikle platformdaki oyunların ücretsiz olma düzeni bu yöndeydi, bu yüzden sızıntıya bir dereceye kadar güvenilebilir.

LİSTEYE KARŞI TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Yıl sonunda Red Dead Redemption 2'yi kütüphanenize ekleme konusunda heveslenmeden önce, bu sızıntıya şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtelim. Listeyi şüpheli kılan önemli bir gerçek Mortal Kombat 11; çünkü oyun henüz platformda mevcut değil.

Ancak Mortal Kombat 11 oyununun dağıtım gününde platformda lansman yapması da mümkün olabilir. Aynı durum Terraria için de geçerli ki bu da listeyi inanması biraz güç hale getiriyor. Yine de, diğer oyunlarla ilgili bilgilerin doğru çıkma ihtimali var ve bekleyip görmeliyiz.