HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Epic Games Store'un yılbaşı ücretsiz oyunları sızdı: İşte listesi

Epic Games Store'un yılbaşı öncesi ücretsiz vereceği oyunlar sızdırıldı. Bu kapsamda Epic Games'in RDR 2 (Red Dead Redemption 2) gibi üst düzey AAA oyunları ücretsiz verebileceği öne sürülüyor. Detaylar haberimizde...

Epic Games Store'un yılbaşı ücretsiz oyunları sızdı: İşte listesi
Enes Çırtlık

Aralık 2025'te Epic Games Store'un dağıtacağı ücretsiz oyunlarla ilgili son derece dikkat çekici bir sızıntı patlak verdi. Sızıntı listesinde Epic Games Store'dan halihazırda ücretsiz olarak dağıtılan Hogwarts Legacy de yer alıyor.

RED DEAD REDEMPTION 2 SÜRPRİZİ

Sızıntının en dikkat çeken kısmı, 31 Aralık 2025'te Red Dead Redemption 2 ve Detroit: Become Human'ın ücretsiz olacağının söylenmesi. Ancak bu durum biraz şüphe uyandırıyor. Yine de geçmişte Grand Theft Auto 5 dağıtımının bile gerçekleştiği ve bu sefer Hogwarts Legacy'nin de ücretsiz olduğu düşünülürse, bu iddianın gerçek olması da bir o kadar muhtemel.

Epic Games Store un yılbaşı ücretsiz oyunları sızdı: İşte listesi 1

İŞTE İDDİAYA GÖRE ARALIK 2025'TE EPİC GAMES'E GELECEK ÜCRETSİZ OYUNLARIN TAM LİSTESİ

Sızdırılan oyun listesi, mevcut fiyatlandırmaları dikkate alındığında yaklaşık 300 dolar değerinde oyun içeriyor. Eğer indirimli fiyatlar dikkate alınmazsa, bu değer yaklaşık 500 dolara kadar çıkıyor.

İşte sızdırılan listeye göre Epic Games'in yılbaşı öncesi ücretsiz yapması beklenen oyunlar:

  • Hogwarts Legacy (11 Aralık)
  • Jurassic World: Evolution 2 (18 Aralık)
  • Desperados 3 (19 Aralık)
  • Total War: Warhammer (20 Aralık)
  • Tropico 5 (21 Aralık)
  • Chicken Police – Paint it Red! (22 Aralık)
  • Loop Hero (23 Aralık)
  • Lego Batman (24 Aralık)
  • Commander Keane (25 Aralık)
  • Farming Simulator 2022 (26 Aralık)
  • Slime Rancher 2 (27 Aralık)
  • Terraria (28 Aralık)
  • Detroit: Become Human (29 Aralık)
  • Mortal Kombat 11 (30 Aralık)
  • Red Dead Redemption 2 (31 Aralık)

Oyunların çoğu, üzerinden epey zaman geçtiği için Epic Games'te ücretsiz verilmek adına makul görünüyor. Genellikle platformdaki oyunların ücretsiz olma düzeni bu yöndeydi, bu yüzden sızıntıya bir dereceye kadar güvenilebilir.

LİSTEYE KARŞI TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Yıl sonunda Red Dead Redemption 2'yi kütüphanenize ekleme konusunda heveslenmeden önce, bu sızıntıya şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirtelim. Listeyi şüpheli kılan önemli bir gerçek Mortal Kombat 11; çünkü oyun henüz platformda mevcut değil.

Ancak Mortal Kombat 11 oyununun dağıtım gününde platformda lansman yapması da mümkün olabilir. Aynı durum Terraria için de geçerli ki bu da listeyi inanması biraz güç hale getiriyor. Yine de, diğer oyunlarla ilgili bilgilerin doğru çıkma ihtimali var ve bekleyip görmeliyiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'nin ilk kez açıkladığı İmamoğlu detayı herkesi şaşırttı! Ahmet Özer: "Gerekirse CHP adına Öcalan'la görüşürüm"Bahçeli'nin ilk kez açıkladığı İmamoğlu detayı herkesi şaşırttı! Ahmet Özer: "Gerekirse CHP adına Öcalan'la görüşürüm"
2026’da bu telefonları bulmak zorlaşacak!2026’da bu telefonları bulmak zorlaşacak!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Epic Games Oyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.