Gaziantep Hava Durumu! 14 Nisan Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 14 Nisan 2026 Salı günü hava güneşli ve ılımandır. Sıcaklık gündüz 17 ile 20 derece arasında değişirken, gece 7 dereceye düşüyor. Önümüzdeki günlerde, bulutlu hava, hafif yağmur ve sıcaklık değişimleri bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Ancak, bu süre zarfında şemsiye ve ceket almayı ihmal etmeyin. Hava durumu keyfini çıkarabilirsiniz.

Seray Yalçın

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 17 ile 20 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 7 dereceye düşüyor. Gaziantep’te hava durumu bugün açık ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 15 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Güneş aralıklı olarak görünecek. Sıcaklık gündüz 20 derece, gece ise 7 derece civarında olacak. 16 Nisan Perşembe günü hava yine bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 22 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 9 derece civarında olacak. 17 Nisan Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece, gece 11 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde Gaziantep’te hafif yağmurlu ve ılıman bir hava olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Fakat 17 Nisan Cuma hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Ayrıca gündüz sıcaklıkları 20 derece, gece ise 7 derece civarında. Akşam saatlerinde serinlik olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır.

Sonuç olarak Gaziantep hava durumu bugün ve önümüzdeki günlerde ılıman olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilirsiniz. Ancak hafif yağmurlu günlerde şemsiye almayı unutmayın. Akşamları serinlikten korunmak için ceket giymeyi de unutmamalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FETÖ'nün TUS kampına operasyon! Çok sayıda doktor gözaltına alındıFETÖ'nün TUS kampına operasyon! Çok sayıda doktor gözaltına alındı
Mansur Yavaş hakkında yeni soruşturma izni! Mansur Yavaş hakkında yeni soruşturma izni!

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

