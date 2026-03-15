Gaziantep Hava Durumu! 15 Mart Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 15 Mart 2026 tarihinde yağmur geçişleriyle birlikte 14 derece civarında seyrediyor. Gündüz sıcaklıklar 14-15 derece arasında, gece ise 8-9 derece hissedilecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor ve hızı saatte 7-19 kilometre arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde yağmur ve çisenti bekleniyor. Hava koşulları nedeniyle su geçirmez kıyafetler ve şemsiye taşımak önem taşıyor. Dışarıda nemli havalarda grip gibi hastalıklara karşı dikkat edilmelidir.

Gaziantep Hava Durumu! 15 Mart Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 15 Mart 2026 Pazar. Gaziantep'te hava durumu yağmur geçişleri ile 14 derece civarında geçecek. Gündüz sıcaklığı 14-15 derece arasında olacak. Gece ise 8-9 derece civarında hissedilecek. Rüzgar güneybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 7-19 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %69 ile %91 arasında olacak. Gaziantep'te hava durumu bu nedenle yağmur geçişleriyle birlikte 14 derece civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Mart Pazartesi, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık ise 15 derece civarında olacak. 17 Mart Salı günü, kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 17 derece civarında hissedilecek. 18 Mart Çarşamba, çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 17 derece civarında kalacak.

Bu dönemde yağışlı havalarda dışarı çıkmak zor olabilir. Su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye taşımak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde hafif esintilere karşı hazırlıklı olmalıyız. Nemli havalarda grip gibi hastalıklara karşı dikkat etmek gerekir.

