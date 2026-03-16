Gaziantep Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mart 2026 Pazartesi günü Gaziantep'te hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti ile geçecek. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derecelere düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 19 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %83 düzeyinde. Gündüz %69, akşam %88 ve gece %91 olacak.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu değişecek. 17 Mart Salı günü yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklık 17 derece civarında olacak. 18 Mart Çarşamba günü hava bulutlu gelecek. Sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. 19 Mart Perşembe günü ise yağmur geçişleri bekleniyor. Bu günde sıcaklık 12 derece civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günler için hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı havalarda açık alanlardan uzak durmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgeleri tercih etmeniz önemli. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında değiştiğinde, kat kat giyinmelisiniz. Böylece vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.