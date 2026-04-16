Gaziantep Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu parçalı bulutlu. Sabah saatleri böyle başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 20 derece civarına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünde esecek. Hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı ise %44 civarında tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşecek. Bu durumu göz önünde bulundurarak, hafif bir ceket almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi olası. Sıcaklıklar 23 dereceye yükselebilir. Gece ise 14 derece civarına düşmesi bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri de yağışların devam etmesi muhtemel. Gündüz sıcaklıklar 19-20 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 11-12 derece civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava durumunu takip etmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için özellikle dikkatli olunması lazım. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen mont da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca yağışlı havalarda trafikte dikkatli olmak gerekir. Araçların lastiklerinin durumu güvenlik açısından önem taşır.

Gaziantep'te 16 Nisan Perşembe günü hava durumu uygun. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalıdır.