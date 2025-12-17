Gaziantep Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 12 ile 14 derece arasında olacak. Akşam sıcaklık ise 8 ile 10 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Rüzgar hızı saatte 10 ile 17 kilometre arasında tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %38 ile %66 arasında değişecek.

İlerleyen günlerde, 18 Aralık Perşembe günü, sıcaklık 14 ile 16 derece olacak. 19 Aralık Cuma günü ise hava biraz daha bulutlu görünüyor. Bu günde sıcaklıklar 15 ile 18 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü, sıcaklık 16 ile 17 derece arasında kalacak. O gün hem bulutlu hem de güneşli bir hava bekleniyor.

Bu süreçte, sabah ve akşam saatleri serin olabilir. İnce bir mont veya hırka bulundurmanız faydalı olur. Gündüz saatlerinde güneşli hava var. Bu nedenle güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önerilir. Rüzgarlı günlerde dışarıda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltan kıyafetler tercih etmeniz iyi bir fikir.