Gaziantep Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36-37 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 23-24 derece arasında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %17, akşam saatlerinde ise %30 civarında olacak.

Gaziantep'te yaz aylarında hava genellikle yüksek sıcaklıklarla kendini gösterir. Bugün hava sıcaklığı 36-37 derece olacak. Güneş ışığından korunmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu durum, güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 36-37 derece olacak. 19 Temmuz Pazar günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 37-38 dereceye yükselebilir.

Sıcak hava koşullarında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Geniş kenarlı bir şapka takmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılması da önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak koruyucu bir önlemdir. Ayrıca bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak sağlığınız için faydalı olacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Bu koşullarda gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanız açısından oldukça önemlidir.