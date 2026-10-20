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Gaziantep Hava Durumu! 20 Ekim Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 20 Ekim 2026 tarihinde serin ve güneşli bir gün sunuyor. Sabah sıcaklığı 19 derece iken, gün içinde 22 dereceye yükselebilir. Açık havada vakit geçirecekler için harika bir gün olacak. Ancak önümüzdeki günlerde hava daha değişken hale gelecek. Dışarıda uzun süre kalacaklar, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalı. Gaziantep'te keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.

Gaziantep Hava Durumu! 20 Ekim Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Gaziantep, 20 Ekim Salı 2026 tarihinde keyifli bir hava ile karşı karşıya. Bugünkü hava durumu, serinlik ve hafif güneş ışınları ile kendini gösteriyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle açık havada vakit geçirmeyi sevenler için harika bir gün. Ziyaretçiler ve yerel halk, gün içinde rahatça dışarıda zaman geçirebilir.

Havanın bu şekilde seyretmesi, dışarıda yapılacak aktiviteleri olumlu etkiliyor. Bugün Gaziantep'teki hava sıcaklığı, tarihi ve kültürel yerleri gezmek için son derece uygun. Şehir merkezindeki kahve dükkanları veya parklar, hoş havada tercih edilebilir. Gün içinde sıcaklık artarken, hafif rüzgar da hissedilecek. Açık alanda kalmayı planlayanların yedek bir hafif üst giysi bulundurmaları iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken bir seyir izleyecek. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 19 - 21 derece arasında olacak. Ancak hava biraz daha kapalı hale gelebilir. Gaziantep’in iklimine bağlı olarak, zaman zaman bulutlar hissedilebilir. Özellikle dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar, hava şartlarının değişebileceğinin farkında olmalı. Bir şemsiye veya hafif su geçirmez kaban, ani bir hava değişikliğinde kurtarıcı olabilir.

Cumaya doğru sıcaklıkların düşmesiyle, havanın soğuk olacağı bir dönem başlayabilir. Gece sıcaklıklarının 15 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu, Gaziantep’in akşam saatlerinde daha serin bir havaya bürüneceği anlamına geliyor. Dışarıda akşam aktiviteleri planlayanlar, kalın giysileri tercih edebilir. Bir akşam yemeği sonrası yürüyüş, bu hoş havada keyifli bir deneyim sunabilir.

Bu haftanın hava durumu, gezginler ve açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca hava durumunu takip etmek her zaman gereklidir. Gaziantep'te yaşam sürerken, şehrin doğal güzelliklerinin ve kültürel zenginliklerinin tadını çıkarın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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