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Gaziantep Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 21 Haziran 2026 Pazar günü hava sıcak ve güneşli bir seyir izliyor. Günlük sıcaklık 35 dereceye ulaşırken, gece sıcaklığı 16 derece civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları sürecek. 22 Haziran'da gündüz sıcaklıkları 36 derece olacak. Güneşten koruma önlemleri almak, bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek önemlidir. Sıcak günlerde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Gaziantep Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 21 Haziran 2026 Pazar günü. Gaziantep'te hava sıcak ve genellikle güneşli. Gündüz sıcaklığı 35 dereceye ulaşacak. Gece saatleri ise 16 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in Akdeniz ve karasal iklim özelliklerini gösteriyor. Haziran ayı ortalamasına yakın bir seyir izleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 36 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 21 derece civarında olacak. 23 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 35 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22 derece civarında kalacak. 24 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 36 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları yine 22 derece civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı. Bol su tüketimi de önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak önemli. Ayrıca başı korumak da gereklidir. Sıcak günlerde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Vücudu dinlendirmek sağlıklı olur.

Gaziantep'te Haziran ayı genellikle sıcak ve güneşli geçer. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 35 derece civarındadır. Gece sıcaklıkları ise 18 derece civarındadır. Aylık yağış miktarı ortalama 8 mm'dir. Yağış ihtimali %10 civarındadır.

Gaziantep'te 21 Haziran 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler, güneşten korunmak için gerekli önlemleri almalıdır. Ayrıca bol su tüketmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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