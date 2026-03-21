Gaziantep Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

21 Mart 2026 Cumartesi, Gaziantep'te hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık, 15 ile 8 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı olacak. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 12 ile 5 derece arasında olacak. Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar, 13 ile 8 derece arasında değişecek.

Salı günü kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, 14 ile 6 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza şemsiye almak, yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var.