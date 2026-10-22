HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 22 Ekim 2026 tarihi, güzel hava durumu ile dışarıda vakit geçirme fırsatı sunuyor. 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklık, hafif rüzgar ile birleşerek keyifli bir atmosfer oluşturuyor. Güneşli ve hafif bulutlu gökyüzü açık hava etkinlikleri için ideal. Hafta sonu için bazı bölgelerde hafif yağış bekleniyor. Hava durumunu takip ederek piknik ve yürüyüş gibi aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.

Gaziantep Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Gaziantep hava durumu, 22 Ekim Perşembe 2026 tarihinde oldukça keyifli olacak. Bugün, şehrin doğal güzellikleriyle dolu sokaklarında dolaşmak için güzel bir fırsat var. Hava, 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Bu sıcaklık aralığı, dışarıda olmak için ideal. Güneşli havanın tadını çıkarırken hafif bir rüzgar ferahlatıcı bir etki sağlıyor. Mevsimde görülen bu hava durumu, şehrin tarihî dokusunu keşfetmek isteyenler için avantaj sağlıyor.

Bugünkü hava nasıl diye merak edenlere, hafif bulutlu bir gökyüzü eşlik ediyor. Güneş, bulutların arasında parlamaya devam ediyor. Bu hava, açık hava etkinlikleri ve sosyal buluşmalar için mükemmel bir atmosfer yaratıyor. Şehirdeki parklarda piknik yapılabilir. Tarihi yerler ziyaret edilebilir. Dışarıda yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkarmak da mümkün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu istikrarlı görünmekte. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında değişeceği öngörülüyor. Hafta sonuna doğru bazı bölgelerde hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Bu tahminler, plan yaparken göz önünde bulundurulmalı. Dışarıda vakit geçirmeniz gerekiyorsa, yanınıza bir şemsiye almanız iyi bir seçenek olabilir. Hafif kıyafet tercih etmek de faydalı olacaktır.

Gaziantep’te mevsimde hava durumu değişiklik gösterebilir. Anlık havayı takip etmek önemlidir. Özellikle akşam saatlerinde soğuyabileceğinden, dışarıda uzun süre kalmak istiyorsanız yanınıza bir hırka almak akıllıca. Hava durumu ne olursa olsun, dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar mevcut. İletişimi güçlendirmek, açık havanın sağladığı enerjiyle dolmak güzel bir deneyim sunuyor.

Gaziantep’te 22 Ekim 2026 tarihi, açık hava aktiviteleri için mükemmel bir gün. Hava durumu genel olarak hoşgörülü ve keyifli olacak. Önümüzdeki günlerin hava koşullarını takip ederek aktivitelerinizi en iyi şekilde planlayabilirsiniz. Havanın tadını çıkarın!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor
İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı!İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.