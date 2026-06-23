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Gaziantep Hava Durumu! 23 Haziran Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 23 Haziran 2026 tarihinden itibaren hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 21 ile 37 derece arasında değişirken, nem oranı %38 seviyesinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 19 kilometre hıza ulaşacak. Dışarıda vakit geçireceklerin şapka, güneş gözlüğü ve cilt koruyucu kullanması öneriliyor. Ayrıca, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek de önemli. Sağlığınızı korumak için önlemler almayı unutmayın.

Gaziantep Hava Durumu! 23 Haziran Salı Gaziantep hava durumu nasıl?
Simay Özmen

23 Haziran 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava sıcaklıkları 21 ile 34 derece arasında olacak. Hava gün boyunca kısmen güneşli olacak. Nem oranı yaklaşık %38 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esmesi bekleniyor. Hızı saatte yaklaşık 19 kilometre olacak. Bu koşullarda, Gaziantep'te hava durumu sıcak ve nemli olacak.

24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıkları 22 ile 36 derece arasında olacak. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık yine 22 ile 36 derece arasında değişecek. 26 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 22 ile 37 derece arasında bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Cilt koruyucu ürünlerin sürülmesi de önerilir. Ayrıca bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda bu, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi, serinleme olanağı sağlamaz. Bu nedenle gölgelik alanlar tercih edilebilir.

Sıcak ve güneşli günlerde önlemler almak gereklidir. Böylece sağlığınızı koruyabilirsiniz. Dışarıda geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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