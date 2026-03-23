Gaziantep Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi. Gaziantep'te hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı. Sıcaklık 8 derece civarında. Gündüz saatlerinde de hafif yağmur bekleniyor. Bu saatlerde sıcaklık 14 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde hava yağmurlu. Sıcaklık 11 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde hava tekrar hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 17 kilometreyi bulacak. Zaman zaman bu hız 42 kilometreye kadar ulaşabilir. Nem oranı sabah saatlerinde %76 seviyesinde. Gündüz nem oranı %59, akşam %74 ve gece ise %78 olarak tahmin ediliyor. Basınç değerleri sabah ve gündüz saatlerinde 916 hPa. Akşam ve gece saatlerinde ise 915 hPa olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep hava durumu Salı günü 14 derece civarında olacak. Hava kısa süreli sağanak yağışlar içerebilir. Çarşamba günü hafif yağmurla 14 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü ise şiddetli sağanak yağışlar görülebilir. Yine sıcaklık 14 derece civarında kalacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmez giysilerin kullanımı da önemlidir. Ani rüzgarlar nedeniyle şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Mümkünse rüzgardan korunabileceğiniz alanlarda bulunmak iyi olur. Sürekli değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Bu, sağlığınızı korumak açısından büyük önem taşır.