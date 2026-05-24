Gaziantep Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar günü. Gaziantep'te hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık 13-14 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %85 civarındadır. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında seyredecek. Gaziantep’te bugünkü hava, ılıman ve nemli olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25 derece civarındadır. Gece ise sıcaklık yine 13-14 derece arasında olacaktır. Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacaktır. Günlük sıcaklık 27 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 14-15 derece arasında olacaktır. Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu görünüyor. Gündüz sıcaklıkları 30 dereceye ulaşacaktır. Gece sıcaklıkları 17-18 derece arasında olacaktır. Perşembe günü ise tamamen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 31-32 derece civarına çıkacaktır.

Bu dönemde özellikle Pazartesi günü beklenen yağışlı hava koşulları dikkate alınmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Salı ve Çarşamba günlerinin daha sıcak ve güneşli geçeceği öngörülüyor. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için önlemler alınmalıdır. Hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlar yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.