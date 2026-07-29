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Gaziantep Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 29 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak olacak. Sıcaklıklar 25 ile 41 derece arasında değişecek. Düşük nem seviyesi, havayı kurutacak ve yaz günlerini tipik şekilde yansıtacak. Önümüzdeki günlerde, sıcaklıkların benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için güneşten korunmak ve bol su içmek önem taşıyor. Sağlık açısından serin yerlerde kalmak da faydalı olacaktır.

Gaziantep Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava sıcaklıkları 25 ile 41 derece arasında değişecek. Gün boyunca güneşli bir hava olacak. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı 6 ile 14 km/s arasında değişiklik gösterecek. Bu koşullar, Gaziantep'te tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava nasıl diye sorarsanız, sıcaklıkların yüksekliği dikkat çekiyor. Nem oranının düşük olması, hava koşullarını oldukça sıcak ve kuru hale getiriyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktör.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 30 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcaklık 26 ile 42 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalmaya devam edecek. 31 Temmuz 2026 Cuma günü için de benzer koşullar bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar, Gaziantep'teki yaz aylarının tipik özelliklerini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması gerekiyor. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş tensi korumak amacıyla şapka veya güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlık için önemlidir.

Gaziantep'te 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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