HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep Hava Durumu! 31 Mart Salı Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 31 Mart 2026 Salı günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 17 derece iken akşam 14 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgar batıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişecektir. 1 Nisan'da sıcaklık 19 derece olacakken, 2 Nisan'da hafif yağmur bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 31 Mart 2026 Salı günü, Gaziantep'te hava genellikle güneşli. Hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %52, akşam ise %85 civarında olacak. Gün boyunca hava sıcak ve nemli. Gaziantep'te hava durumu açık ve az bulutlu bir gün olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Nisan Çarşamba günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 19 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 11 derece civarında olacak. 2 Nisan Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14 derece, gece sıcaklığı 12 derece civarında olacak. 3 Nisan Cuma günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 18 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek gerekir. Gerekirse katları çıkarıp giymek pratik olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mustafa Bozbey gözaltına alındı!Mustafa Bozbey gözaltına alındı!
Korkutan kaza! Yolcu otobüsü yoldan çıktıKorkutan kaza! Yolcu otobüsü yoldan çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

İran için "Tarihi bir fırsat" açıklaması! "Bize iletilenlerden çok daha farklı"

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

"Göğüslerimdeki implantları çıkarttırdım" deyip paylaştı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.