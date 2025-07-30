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Gaziantep'in orman bekçileri gece gündüz yangın nöbetinde

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 800 rakımlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman bekçileri, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Gaziantep'in orman bekçileri gece gündüz yangın nöbetinde

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İşletme Şefliğine ait Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli personel, olası yangın risklerine karşı gece gündüz nöbet tutuyor.

Kule görevlilerinin yönlendirmesiyle arazözler ve hava araçları, yangınları büyümeden kontrol altına almak için hızla müdahalede bulunuyor.

Orman bekçisi Kenan Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 yıldır kulede görev yaptığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 32 bin hektarlık ormanlık alanı gözetlediğini ifade eden Bakır, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz, çıkabilecek yangınlara en etkin şekilde müdahale etmek. Önceliğimiz ormanları korumak. Bu topraklar bizim yeşil vatanımız, geleceğimize nefes. Malum, havalar çok sıcak. Ormanlarda ateş yakmayalım. Beş dakikalık keyif için yakılan bir mangal, ömrümüzü ve ciğerimizi yakmasın. Lütfen emeğimize saygı gösterelim." (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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