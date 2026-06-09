Gaziantep’te 1,8 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesindeki çalışmalar çerçevesinde M.B. isimli şahsa ait işyerine operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 860 bin TL olan gümrük kaçağı 159 kilo nargile kömürü, 23 kilo nargile tütünü, 31 bin 500 adet boş makaron ve 27 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır