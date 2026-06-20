Gaziantep’te 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 8 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te il emniyet müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 gündeki operasyonlarında çok sayıda adreste arama yapıldı.

22 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sonucunda 14 kilo 250 gram metamfetamin, 8 kilo 650 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirilerek 8 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır