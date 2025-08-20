HABER

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te 2 otomobil ile 1 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kadının yakınlarının araç başındaki feryatları ise yürekleri dağladı.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 31 ARE 285 plakalı yolcu otobüsü ile 07 CCK435 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen Tofaş marka 46 DL 182 plakalı otomobil de kazaya karıştıktan sonra savrularak yol kenarındaki araziye uçtu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Tofaş marka otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep D. (54) hayatını kaybetti.

FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kadının yakınlarının araç başındaki feryatları ise yürekleri dağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

20 Ağustos 2025
