Gaziantep’te çarpışan araçların sürücüleri yaralandı

Kaza, İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Karaburç kavşağında plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak aydınlatma direğine çarpan araçlarda hasar oluşurken her 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır