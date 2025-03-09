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  4. Gaziantep'te feci kaza! Otomobil, minibüse çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Gaziantep'te feci kaza! Otomobil, minibüse çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 15:37
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Gaziantep'te, otomobilin aynı yöne giden minibüse çarptığı kazada Suriyeli Muaid El Halid (22) yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza! Otomobil, minibüse çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen plakalı otomobil, önünde giden Muaid El Halid'in kullandığı minibüse çarptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Muaid El Halid'in yaşamını yitirdiği, yanındaki Halıd H., (27), Abubekir A., (37) ve Casim H.'nin (23) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Muaid El Halid'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza ölü
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