Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan İ. (43) yönetimindeki otomobil ile Kadir N. (49) idaresindeki otomobil, Ziraat kavşağında çarpıştı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, savrulan otomobil sürücüleri ile Ebru İ. (42) ve A. İ. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA