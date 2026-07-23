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Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan İ. (43) yönetimindeki otomobil ile Kadir N. (49) idaresindeki otomobil, Ziraat kavşağında çarpıştı.

Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var! 1

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, savrulan otomobil sürücüleri ile Ebru İ. (42) ve A. İ. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var! 2

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var! 3


Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep trafik kazaları
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