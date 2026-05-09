Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 76 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nisan ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde 163 olaya müdahale edilerek 262 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 76’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 186 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 TANE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise gümrük kaçağı 130 kilo çay, 80 kilo nargile tütünü, 2 bin 549 adet elektronik malzeme, 251 adet akıllı cep telefonu, bin 500 litre sahte zeytinyağı, 18 kilo sahte zeytinyağı yapımında kullanılan kimyasal madde, 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 16 adet mühimmat, 27 adet sahte plaka, 1 adet tarihi eser kitap ve 36 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır