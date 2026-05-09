HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 76 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerince son 1 ayda yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 262 şüpheliden 76’sı tutuklandı. 186 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 76 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nisan ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde 163 olaya müdahale edilerek 262 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 76’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 186 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 TANE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise gümrük kaçağı 130 kilo çay, 80 kilo nargile tütünü, 2 bin 549 adet elektronik malzeme, 251 adet akıllı cep telefonu, bin 500 litre sahte zeytinyağı, 18 kilo sahte zeytinyağı yapımında kullanılan kimyasal madde, 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 16 adet mühimmat, 27 adet sahte plaka, 1 adet tarihi eser kitap ve 36 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail duyurdu! Hizbullah saldırısında askerler yaralandıİsrail duyurdu! Hizbullah saldırısında askerler yaralandı
Yer: Muğla! Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktıYer: Muğla! Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gaziantep kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.