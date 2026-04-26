Gaziantep'te kahreden haber! Baba ve 2 oğlu can verdi

Gaziantep’te otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden sürücü baba ve büyük oğlunun ardından hastanede tedavisi devam eden küçük oğlu da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te kahreden haber! Baba ve 2 oğlu can verdi

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 kara yolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Açıkgöz idaresindeki (50) otomobil, H.Ö. (27) kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken araçtaki sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet (20) ve Baran Açıkgöz (14) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA VE BÜYÜK OĞLU DEFNEDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet ve Baran Açıkgöz’ü ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İbrahim Açıkgöz ile büyük oğlu Ahmet Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemler sonrası Karkamış ilçesi Teketaş Mahallesi Açıkgözler mezrasında defnedildi.

AĞIR YARALANAN KÜÇÜK OĞUL DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden küçük oğul Baran Açıkgöz de gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baran Açıkgöz’ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, önceki gün defnedilen babası ve ağabeyinin yanına defnedileceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden esnaf baba ve 2 oğlunun hafta sonunu köylerinde geçirmek için yola çıktıkları ve kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Tır sürücüsü H.Ö.’nün tutuklandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

