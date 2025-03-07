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  4. Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar yakalandı

Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar yakalandı

07.03.2025 15:48
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Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar yakalandı

Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden kalabalık grubun sosyal medyadaki görüntüler üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlik tespiti yapılan 7 şahıs, olayda kullandıkları pompalı tüfeklerle birlikte yakalandı.

Yakalanan şahısların polisteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği belirtildi. Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden ’gereği yapıldı’ notu ile paylaşım yaparak, şahısların silahlarıyla birlikte yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, "Sosyal medyada kalabalık bir grubun sokak içerisinde pompalı tüfek ile havaya ateş ettiği görüntüler ihbar kabul edilmiştir.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile yakalanmış ve bugün adli mercilere sevk edilecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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