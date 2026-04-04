Gaziantep'te rüşvet ve uyuşturucu operasyonu: 16 kişi gözaltında!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Savcısı, avukatlar ve adliye çalışlanların olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet ve uyuşturucu kapsamında gerçekleştirilen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 2 zabıt katibi tutuklandı.

Doğukan Akbayır

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, bir zabıt katibinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 135. maddesi kapsamında şüpheli H.İ.U. hakkında teknik takip ve dinleme kararı alındı.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelinin telefonunda yapılan dijital incelemeler sonucunda, adliye içi ve dışından farklı kişilerin de suça iştirak ettiği tespit edildi. Telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edildi. Deşifre edilen yazışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, 1 Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil vatandaş olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti", "rüşvet", "nüfuz ticareti" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden zabıt katipleri H.İ.U ve M.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri sürüyor.

Soruşturma dosyasında adı geçen bazı kişilerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gerekli bildirimlerin yapıldığı, Başsavcılık tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmanın ve delil toplama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

şaşırdık mı?
Adalet beklemiyorum . Artık güvenecek bir kurum kalmadı diye derin derin düşünüyorum.
Et kokarsa tuzlarsın, ya tuz kokarsa ne yaparsın?
