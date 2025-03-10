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Gaziantep'te teknoloji gecesi: Yazılım ve inovasyon dünyası konuşuldu

10.03.2025 15:01
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Mühendislik Fakültesi'nde Yapay Zeka Topluluğu (YAZEK) tarafından düzenlenen "YAZEK 1. Teknoloji Gecesi" büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcılara iftardan sahura kadar süren yoğun bir eğitim ve teknoloji deneyimi sunarak, teknoloji ve inovasyon dünyasına dair derinlemesine bilgiler edindiler.

Gaziantep'te teknoloji gecesi: Yazılım ve inovasyon dünyası konuşuldu

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), YAZEK 1. Teknoloji Gecesi gerçekleştirildi.

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"YAZEK 1. TEKNOLOJİ GECESİ"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Mühendislik Fakültesi’nde Yapay Zeka Topluluğu (YAZEK) tarafından düzenlenen "YAZEK 1. Teknoloji Gecesi" büyük bir katılımla tamamlandı.

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Etkinlik, iftardan sahura kadar süren yoğun bir eğitim ve teknoloji maratonuna sahne oldu.

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"PYTHON 101" EĞİTİMİ VERİLDİ

Etkinlik kapsamında Çağdaş Kaya tarafından verilen "Python 101" eğitimi, katılımcılar için temel programlama bilgilerini öğrenme ve pratik yapma fırsatı sundu.

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Yazılım ve yapay zeka konularına ilgi duyan öğrenciler, bu etkinlik sayesinde Python programlama dili hakkında değerli bilgiler edinerek uygulamalar geliştirdi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi teknoloji
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