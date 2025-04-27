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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 632 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, H.B, O.A ve M.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
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