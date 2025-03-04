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  4. Gaziantep'te yakalandı! Değeri 2 milyon lira değererinde

Gaziantep'te yakalandı! Değeri 2 milyon lira değererinde

04.03.2025 09:13
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 115 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te yakalandı! Değeri 2 milyon lira değererinde

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde O.Ö., M.B.T. ve İ.Ö. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. Söz konusu 3 ayrı işyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 2 milyon 115 bin TL olan gümrük kaçağı 250 adet akıllı kol saati, bin 140 adet kablosuz kulaklık ve bin 590 adet elektronik malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.B.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İ.Ö. ve O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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