HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'te yola fırlayan ata sivil polis otosu çarptı! 2 polis yaralandı

Gaziantep'te sivil polis otosu, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Feci kazada 1'i ağır 2 polis yaralandı. Aracın ön camından içeri giren at telef oldu.

Gaziantep'te yola fırlayan ata sivil polis otosu çarptı! 2 polis yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, Gaziantep'te havaalanı yolu üzeri Hasan Kalyoncu Üniversitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı, aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı.

YARALI POLİS MEMURLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Aracın ön camından içeri giren at telef olurken, araçta bulunan polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerden Sefa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şırnak’ta faciadan dönüldü! Akaryakıt tankeri alevlere teslim olduŞırnak’ta faciadan dönüldü! Akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu
Yalova'da yangın! Apartmanda mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardıYalova'da yangın! Apartmanda mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Anahtar Kelimeler:
polis Gaziantep At kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı!

Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı!

Seçim anketi şehirlere yayıldı! Oy durumları dikkat çekti

Seçim anketi şehirlere yayıldı! Oy durumları dikkat çekti

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik Maraş depremi değerlendirmesi

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik Maraş depremi değerlendirmesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.