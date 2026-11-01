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Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Adıyaman-Gaziantep seferini yapan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Kaza, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Karadağlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman S. yönetimindeki Adıyaman-Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

KAZADA 15 KİŞİ YARALANDI

Minibüsün devrilmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 15 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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