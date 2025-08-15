HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep’te 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 8 kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep’te 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Nurdağı, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.S., A.A., M.K. ve A.C. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların 3 ayrı aracında ise 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü A.C. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S., A.A. ve M.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket! "Çok duygulandım"İnsanlık ölmemiş dedirten hareket! "Çok duygulandım"

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Bir dönem konuşma metnini yırtmıştı... Aynı karede buluştular

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken fotoğraf çekildik

Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken fotoğraf çekildik

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler!

Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldürdüler!

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.