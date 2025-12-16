HABER

Gaziantep’te hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2’si çocuk 3 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde İslahiye ilçesi Boğzaiçi Mahallesi’nde meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye ilçesi Boğzaiçi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.C. kontrolündeki Mercedes marka tır ile R.S. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası hafif ticari araçta bulunan sürücü R.S. (44), E.S. (11) ve Y.S. (13) 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Nurdağı Devlet Hastanesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

