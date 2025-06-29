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Gaziosmanpaşa Belediyesinin Atatürk portresini belediye binasından kaldırdığı iddia edilmişti! Belediyeden açıklama

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Atatürk portresinin belediye binasından kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Atatürk portresini belediye binasından kaldırdığı iddia edilmişti! Belediyeden açıklama
Begüm Özkaynak

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Gaziosmanpaşa Belediyesi toplantı salonundaki Atatürk portresinin kaldırıldığı iddia edildi. Haberler üzerine yazılı açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi, haberlerin asılsız olduğunu ve taşıma işleminin Kurban Bayramı öncesi CHP yönetimindeki belediye döneminde yapıldığını belirtti.

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BELEDİYEDEN İDDİALARA YALANLAMA: "İYİ NİYETTEN UZAK BİR TUTUMDUR"

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Gaziosmanpaşa Belediyesi toplantı salonundaki Atatürk portresinin kaldırıldığı yönünde maksatlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir. Atatürk portresinin kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır. Paylaştığımız görüntülerde yer alan taşıma işlemi, Kurban Bayramı öncesinde başkan vekilliği seçimlerinden yaklaşık bir hafta önce CHP yönetimindeki belediye döneminde ve belediye personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu olayın doğrudan yönetimini yeni devralan belediyemizle ya da Başkan Vekilimiz Sayın Eray Karadeniz'in şahsıyla ilişkilendirilmeye çalışılması iyi niyetten uzak bir tutumdur. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına en derin saygıyı göstermeyi sürdürüyoruz. Bu konuda herhangi bir saygısızlık söz konusu dahi olamaz. Belediyemiz, bu tür iftira ve çarpıtmalara karşı tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır. Değerli halkımızın asılsız iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa atatürk portre
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